Leistungsträger bekennen sich zum EVP

Kapitän Mendel kehrt nach langer Verletzungspause zurück - Hagen, Adler und Kracht weiter im Kader - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der EV Pegnitz kann trotz des Abstiegs in die Eishockey-Landesliga weiterhin auf mehrere wichtige Stützen im Team bauen. Neben dem Kapitän Christof Mendel sind dies Stefan Hagen, Sven Adler und Torjäger Pierre Kracht.

Torjäger Pierre Kracht bleibt dem EVP auch in der Landesliga treu. Ein Grund hierfür ist seine Festanstellung im Freizeitpark der Stadt. © Reinl



Seit 2006 schnürt Christof Mendel bereits seine Schlittschuhe für die Ice Dogs. Er ist somit der „Dienstälteste“, hat bereits rund 300 Spiele für den EVP absolviert und geht jetzt in seine 14 Saison. Wegen eines Knöchelbruchs und eines Risses des Syndesmosebands zu Beginn der vergangenen Spielzeit musste der 33-Jährige eine lange Verletzungspause in Kauf nehmen. Nun will er nach überstandener Leidenszeit wieder voll angreifen und zu alter Stärke auflaufen. Dabei übernimmt der gebürtige Pegnitzer nicht nur auf dem Eis, sondern auch sonst im Verein immer mehr Verantwortung.

Eine weitere Stütze ist „Allrounder“ Stefan Hagen. Der 27-Jährige ist ebenfalls ein Dauerbrenner beim EVP und geht bereits in seine elfte Saison. Nach der Verletzung des etatmäßigen Kapitäns Christof Mendel wurde er von Josef Hefner zuletzt sogar zum „C“ befördert. Um die Abwehr zu stabilisieren, wurde der 193 Zentimeter große gelernte Stürmer zum Verteidiger umfunktioniert. Mittlerweile ist der schussgewaltige Pegnitzer mit seiner Reichweite aus der Abwehr nicht mehr wegzudenken.

Der 26-jährige Bayreuther Sven Adler spielt seit 2013 im Dress der Ice Dogs und gehört ebenfalls schon zum „Inventar“ des Vereins. Der Stürmer sticht mit seiner kämpferischen Einstellung und Laufbereitschaft heraus. „In der Landesliga braucht man solche Spielertypen, seine Einstellung ist vorbildlich“, urteilt der sportliche Leiter Jans Braun.

Pierre Kracht ist mit 33 Jahren einer der Routiniers im Team. Vor zwei Jahren aus Hamburg von den „Crocodiles“ zu den Ice Dogs nach Pegnitz gewechselt, soll der gebürtige Iserlohner in dieser Saison noch mehr Verantwortung übernehmen und seine Reihe als Center führen .Kracht, der inzwischen im Freizeitpark der Stadt fest angestellt ist, kam in der vergangenen Bayernliga-Saison in 36 Spielen auf 14 Tore und 18 Torvorlagen.

jb/rr