Lkw prallte gegen Wohnmobil: Sieben Verletzte auf A9

Campingwagen prallte in Leitplanke und kippte zur Seite

HOF - Ein schwerer Unfall ereignete sich am frühen Montagmorgen auf der A9 im Landkreis Bayreuth: Bei der Auffahrt auf die Autobahn wurde ein Wohnmobil von einem Lkw gerammt, schleuderte in die Leitplanke und kippte zur Seite. Alle sieben Insassen wurden verletzt - einer davon schwer.

