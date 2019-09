Lkw stand auf A9 quer: 100.000 Euro Sachschaden

Zur Bergung war schweres Gerät nötig - Den ganzen Abend über erhebliche Verkehrsbehinderungen - vor 33 Minuten

PEGNITZ - Am Dienstagabend verlor ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Laster stellte sich quer auf die Fahrbahnen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, weil sich die Bergung schwierig gestaltete. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 100.000 Euro.

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr fuhr ein 53-jähriger polnischer Lkw-Fahrer auf der A9 in Richtung Süden. Kurz nach der Baustelle zwischen Trockau und Pegnitz kam der Fahrer auf Grund einer Fehlbedienung an seinem "Brummi" nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort in die Betonleitwand. Dabei kam es auch zu einer Berührung mit einem anderen Verkehrsteilnehmer, welcher links neben dem Lkw fuhr und durch den Zusammenstoß ebenfalls an die Betonleitwand gedrückt wurde.

Die Insassen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sattelzug schleuderte anschließend quer über die Fahrbahn, überrollte die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand und kam erst am Erdwall zum Stehen. Der quer stehende Auflieger blockierte zwei Fahrspuren. Der Fahrer wurde verletzt und blieb zur Beobachtung in stationärer Behandlung im Klinikum Pegnitz.

Die Bergung des Sattelzugs gestaltete sich schwierig. Weil schweres Bergungsgerät notwendig war, konnte die Fahrbahn erst gegen 23 Uhr wieder komplett für den Verkehr freigegen werden. Teilweise musste auch eine Vollsperrung eingerichtet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro.

Der Bericht wurde am Mittwoch, 4. September, um 11 Uhr aktualisiert.

