Lkw stand auf A9 quer: Kraftfahrer verletzt

Die Bergung wird noch mehrere Stunden andauern - vor 27 Minuten

PEGNITZ - Am Dienstagabend verlor ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Laster stellte sich quer auf die Fahrbahnen. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Wegen eines Fahrfehlers verlor am Dienstagabend ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Laster kollidierte mit der Leitplanke und versperrte schließlich die Fahrbahn. Der Verkehr kann einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen medizinisch versorgt werden. Da der Transporter von der Leitplanke geborgen werden muss, wird es wohl noch bis spät in die Nacht zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Bilderstrecke zum Thema Unfall auf A9 bei Pegnitz: Lkw-Fahrer verlor die Kontrolle Am Dienstagabend ist ein Lkw-Fahrer auf der A9 zwischen Trockau und Pegnitz von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kollidierte mit der Leitplanke und stellte sich quer. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Eine Vorbeifahrt an der Unfallstelle ist möglich. Die Bergung auf der A9 wird noch mehrere Stunden andauern.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vek