Minister am Pegnitzer "Innovationszentrum E-Justice"

PEGNITZ - "In Pegnitz haben wir die Zukunft im Blick. Die Digitalisierung ist Teil unserer Lebenswirklichkeit." Das sagte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich, der die Bayerische Justizakademie in Pegnitz besucht hat, in der am 23. und 24. Juli die IT-Infotage 2019 der bayerischen Justiz stattgefunden haben.

Justizminister Georg Eisenreich (3.v.r.) auf Besuch in der Kaderschmiede der Justiz in Pegnitz. Dort fanden die IT-Infotage der bayerischen Justiz statt. © Foto: Justizakademie



Unter dem Motto "Justiz digital" wurden dort aktuelle Themen und Neuerungen im IT-Bereich der Gerichte und Staatsanwaltschaften in Bayern vorgestellt. Weiter hat sich Eisenreich im Gespräch mit der Leiterin der Justizakademie, Gudrun Scharr, einen Eindruck vom Justizstandort Pegnitz verschafft.

"In Pegnitz haben wir die Zukunft der bayerischen Justiz im Blick: Wir bilden dort unseren Nachwuchs in vielen Justizbereichen aus. Zudem bieten wir vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an", so der Minister. Darüber hinaus würden in Pegnitz auch wichtige Schritte im Bereich der Digitalisierung der Justiz vorangetrieben. Justizminister Georg Eisenreich dankte Gudrun Scharr und ihrem Team für die "hervorragende Arbeit".

Eisenreich betonte, dass Informationstechnologien ein unverzichtbarer Teil des Lebens seien. "Die Digitalisierung betrifft jeden von uns, sie ist Teil unserer Lebenswirklichkeit. Was heute noch futuristisch anmutet, ist morgen schon selbstverständlich. Das gilt auch für die Justiz." Eine Schlüsselrolle nehme hierbei der elektronische Rechtsverkehr, aber auch die elektronische Akte ein.

Probelauf mit eAkte

Bislang seien bei den Pilotgerichten Landshut, Regensburg und Coburg über 20 000 Verfahren rein elektronisch bearbeitet worden. "Diese beachtliche Zahl zeigt, dass sich die eAkte als Arbeitsmittel bewährt", so der Justizminister.

Hintergrund: Die Bayerische Justizakademie in Pegnitz ist eine zentrale Aus- und Fortbildungsstätte der bayerischen Justiz. Sie bildet Gerichtsvollzieher, Justizfachwirte sowie Justizwachtmeister aus. Darüber hinaus finden in der Akademie Fachfortbildungen aller Qualifikationsebenen, zentrale Arbeitnehmerschulungen und Schulungen der Gerichtsvollzieher-Prüfungsbeamten statt. Auch befindet sich in Pegnitz das IT-Testzentrum, in dem sämtliche IT-Fach-verfahren getestet werden, die in der bayerischen Justiz im Einsatz sind. Ebenfalls ist dort das "Innovationszentrum E-Justice" untergebracht.

