Mit 1,7 Promille äußerst riskant in A9-Baustelle unterwegs

46-Jähriger aus dem Nürnberger Land drängte Renault in die Mittelleitplanke ab - Schwierige Bergung - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Wegen seiner äußerst riskanten Fahrweise fiel ein 46-Jähriger aus dem Nürnberger Land in der A9-Baustelle bei Pegnitz auf. Kurz darauf drängte er einen Pkw in die provisorische Mittelleitplanke ab. Der Grund für sein Verhalten: 1,7 Promille.

Gegen 9.05 Uhr fuhr am Mittwoch ein 46-jähriger Mann aus dem Nürnberger Land mit seinem Citroen auf der A9 in Richtung Berlin. Zwischen Pegnitz und Trockau fiel der Kleinwagen im zweispurigen Baustellenbereich mit einer äußerst riskanten Fahrweise auf. Auf Höhe von Büchenbach drückte der Citroen nur kurz später einen dänischen Renault in die provisorische Mittelschutzplanke, welche dadurch in die Gegenfahrbahn geschoben wurde.

Bei der Unfallaufnahme wurde beim dem Verursacher deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein anschließender Test ergab 1,7 Promille.

Der Autobahnverkehr musste für die länger andauernden Bergungs- und Reinigungsarbeiten zeitweise in beide Richtungen angehalten werden. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu fünf Kilometern. Lediglich der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Der Führerschein des Mannes wurde noch vor Ort sichergestellt, eine Blutentnahme wurde bei ihm durchgeführt. Er wurde wegen der Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.

