Mit 152 "Sachen" durch A9-Baustelle bei Pegnitz

Bei Kontrolle war jeder achte Verkehrsteilnehmer zu schnell - Fast 900 Autofahrer müssen "blechen" - vor 1 Stunde

PEGNITZ - In der vergangenen Woche fuhr jeder zehnte Verkehrsteilnehmer zu schnell durch die Autobahnbaustelle bei Pegnitz. In dieser Woche musste bei einer Tempokontrolle schon jeder achte geblitzt werden. Der Spitzenreiter war fast doppelt so schnell wie erlaubt.

Die A9-Baustelle zwischen Pegnitz und Bayreuth wird wegen möglicher Stauungen bereits drei Kilometer vorher angekündigt. Zudem wird die erlaubte Geschwindigkeit über 120 und 100 bis kurz vor der Baustelle auf 80 km/h gedrosselt. In diesem letzten und unfallträchtigsten Bereich führt die Verkehrspolizei Bayreuth wiederholt Geschwindigkeitsmessungen durch.

Am Montagmorgen fuhren 6500 Fahrzeuge innerhalb von fünf Stunden an der Kontrollstelle vorbei; jeder Achte davon war zu schnell. Tatsächlich waren 407 Autofahrer so flott unterwegs, dass ihnen ein Bescheid über ein Verwarnungsgeld nachgesandt wird, 483 Kraftfahrer werden einen teuren Bußgeldbescheid mit Punkten erhalten.

Der Spitzenreiter, ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Gifhorn, fuhr mit seinem VW Passat statt der erlaubten 80 mit 152 Stundenkilometern durch die Baustelle. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von 440 Euro, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

