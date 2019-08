Mit Golf auf A70 unter ausscherenden Sattelzug gerast

36-jähriger Pkw-Fahrer konnte wegen überhöhter Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen

WONSEES - Glück im Unglück hatte ein 36-jähriger Pkw-Fahrer am Donnerstagvormittag. Obwohl er auf der A70 wegen überhöhter Geschwindigkeit unter einen plötzlich ausscherenden Sattelzug geriet, kam er mit leichten Verletzungen davon. Sein Golf wurde massiv beschädigt.

Der Mann war mit seinem VW-Golf auf der A70 zwischen den Anschlussstellen Stadelhofen und Schirradorf in Fahrtrichtung Bayreuth mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs, als im Kurvenbereich plötzlich ein Sattelzug von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte. Der Lkw-Fahrer bemerkte das schnell herannahende Fahrzeug im Rückspiegel nicht.

Trotz einer Vollbremsung konnte der Pkw-Fahrer einen Zusammenstoß mit dem Heck des Lkw-Aufliegers nicht mehr vermeiden. Der Golf schnellte wie ein Keil unter den Anhänger und wurde dadurch frontal massiv beschädigt und zusammengepresst. Wie durch ein Wunder konnte der Fahrer sich leicht verletzt aus dem Pkw befreien.

Die Polizei ermittelt nun gegen beide Unfallbeteiligte und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch auf Autobahnabschnitten ohne Geschwindigkeitsbeschränkung jeder Verkehrsteilnehmer seine Geschwindigkeit so anpassen muss, dass er sein Fahrzeug in der für ihn einsehbaren Strecke anhalten kann. Gerade in Kurven komme es leider immer wieder zu schweren Unfällen, die meist auf zu hohe Geschwindigkeit zurückzuführen seien. Die maximale Richtgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen beträgt 130 km/h.

