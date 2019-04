Mit Joint auf Terrasse: Sohn führt Polizei zu kiffendem Vater

24-Jähriger willigte Durchsuchung ein - Vater nun erhält eine Anzeige - vor 1 Stunde

MARKTREDWITZ - In Oberfranken ist die Polizei einem Kiffer durch die unbeabsichtigte Hilfe seines Sohnes auf die Spur gekommen: Als die Polizisten am Samstag an dem Wohnhaus in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) eintrafen, saß der Vater auf der Terrasse - und zog ganz genüsslich an einem Joint.

Die Beamten hatten im oberfränkischen Marktredwitz einen 24-Jährigen kontrolliert, der daraufhin einräumte, vor wenigen Tagen Marihuana geraucht zu haben. Als die Beamten den jungen Mann fragten, ob er mit einer freiwilligen Suche nach weiteren Betäubungsmitteln im Haus einverstanden sei, willigte er ein.

An der Adresse seiner Eltern angekommen, saß der Vater auf der Terrasse und rauchte gerade gemütlich einen Joint, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Außerdem wurde weiteres Marihuana im Hause sichergestellt. Der 52-jährige Vater erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

dpa