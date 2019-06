Mit Käse und Majoran: Das sind Frankens Bratwurstkönige

Beim Pegnitzer Bratwurstgipfel kämpften neun Kandidaten um den Titel - vor 2 Stunden

PEGNITZ - Zum neunten Mal haben sich Metzger aus allen drei fränkischen Regierungsbezirken zum Bratwurstgipfel in Pegnitz getroffen. Unter anderem traten neun Kandidaten im Wettbewerb um den begehrten Titel "Fränkischer Bratwurstkönig" an.

Bilderstrecke zum Thema Fränkische Feinschmecker: Das sind die Bratwurst-Könige Sonne, Schauspiel und saftige Bratwürste - wie könnte der Sonntag besser sein, als an diesem Tag beim Bratwurstgipfel in Pegnitz. Den Thron zum fränkischen Bratwurstkönig betrat in der Kategorie Kreativbratwurst die Metzgerei Albert aus Eggolsheim. Bei den klassischen Würsten belegte Thomas Wiesenmüller aus Bayreuth mit seiner "Frankonia", einer halb groben Bratwurst mit Majoran, Rang eins.



Am Ende setzte sich beim Bratwurstgipfel in Pegnitz in der Kategorie Kreativbratwurst die Metzgerei Albert aus Eggolsheim mit einer Käsebratwurst durch. Bei den klassischen Würsten belegte Thomas Wiesenmüller aus Bayreuth mit seiner "Frankonia", einer halb groben Bratwurst mit Majoran, Rang eins.

Bilderstrecke zum Thema Bratwurstgipfel in Pegnitz: Hier geht's um die Wurst Feinschmecker der deftigen Delikatesse haben sich am Sonntag nach Pegnitz aufgemacht. Dort konnten die Besucher bei der neunten Ausgabe des fränkischen Bratwurstgipfels 17 verschiedene Bratwurstsorten verkosten. Metzgereien aus ganz Franken kämpfen dabei um den Titel "Fränkischer Bratwurstkönig". Wir haben die Bilder.



nn