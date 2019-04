Mit Kleist in die Pegnitzer Freilicht-Saison

Die Faust-Festspiele spielen heuer unter anderem "Der zerbrochene Krug" - vor 40 Minuten

PEGNITZ - Die Pegnitzer Faust-Festspiele haben mit den Proben für die Sommersaison begonnen, die am 17. Juli beginnt. Als erstes Stück steht "Der zerbrochene Krig" von Heinrich von Kleist auf dem Programm. Die NN haben sich auf den Proben umgesehen.

Am Schlossberg haben die Proben zur diesjährigen Festspielsaison begonnen. Für das Stück „Der zerbrochene Krug“ waren Intendant Daniel Leistner, Geschäftsführer Uwe Vogel sowie Sven Schenke und Georg Mädl (im Bild) sowie Katharina Brendel und Lisa Lothes dabei. Foto: Frauke Engelbrecht



"Das läuft ja wie geschmiert", lobt Daniel Leistner. Der Intendant der Pegnitzer Faust-Festspiele ist zufrieden mit seinen Schauspielern. Die Saison beginnt heuer mit "Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist.

Immer wieder schreibt Leistner mit einem Bleistift Notizen in sein Textbuch. Schauspieler Sven Schenke hat zweifarbige Markierungen in seinem Text. "Das eine ist mein Text, das andere die Regieanweisungen", erklärt er. Er spielt im Kleist-Stück den Schreiber Licht, den Gegenspieler der Hauptperson, Richter Adam.

Dessen Rolle übernimmt Georg Mädl. Er hat überhaupt nichts angestrichen in seinem Textbuch. "Das kommt noch", sagt er. So einigermaßen kann er seinen Part, aber zur Sicherheit braucht er das Buch aber noch. Sven Schenke kann seinen Text eigentlich schon. "Der hält sich nur noch am Buch fest", lacht Mädl.

Die beiden Schauspieler sind schon das dritte Mal, also von Anfang an, bei den Faust-Festspielen dabei. Vergangenes Jahr hat sie Leistner bereits gefragt, ob sie beim "Zerbrochenen Krug" die Rollen spielen würden. Der Intendant hat schon zeitig, während er das jeweilige Stück noch umschreibt, im Kopf, wer welche Rolle spielen soll. Für Schenke und Mädl ist es gut, dass sie schon öfter miteinander gespielt haben, sie kennen sich genau, wissen, wie der jeweils andere ist. "Als ich meinen Text gelernt habe, wusste ich schon, wie Georg an den einzelnen Stellen reagieren wird", sagt Schenke. Auch Mädl sagt, dass es von Vorteil ist, wenn man schon miteinander gespielt hat.

"Text noch nicht gelernt"

Bei der Probe sind noch Lisa Lothes – sie hatte vergangenes Jahr eine Statistenrolle – und Katharina Brendel – sie hat bei der Werkbühne im vergangenen Herbst mitgespielt – dabei. Der Geschäftsführer der Faust-Festspiele, "Mephisto" Uwe Vogel, spielt den Gerichtsrat. "Ich habe meinen Text noch nicht gelernt", gesteht er. Er macht zur Zeit seinen Busführerschein, da hatte er noch keine Zeit dafür. Nächste Woche geht es los. Leistner selbst spielt den Knecht Ruprecht. "Ich brauche meine Rolle nicht zu lernen", sagt er. Er habe sie schon so oft schon gespielt, da komme alles von ganz allein. Bei der Probe schlüpft er schnell in die Rollen von Schauspielern, die noch nicht da sind. "Es ist alles im vollen Gange", sagt Vogel. Vom 17. Juli bis zum 7. September wird am Schlossberg gespielt, 32 Aufführungen gibt es, davon zwei Kinderstücke. Neben dem Kleist-Stück ist die Komödie "Leonce und Leona" zu sehen, natürlich der Faust sowie die Kinder-Komödie "Prinz Kräutertee" mit dem Ensemble der Buschklopfer.

Kartenvorverkauf läuft

"Wir haben schon während der vergangenen Saison das Planen für dieses Jahr angefangen", sagt Vogel. Der Kartenvorverkauf läuft seit einem halben Jahr. "Und er läuft gut", sagt Vogel, ohne genaue Zahlen zu nennen. Er ist zuversichtlich, viele Karten zu verkaufen. Das Landratsamt Bayreuth habe wieder eine komplette Vorstellung gebucht. Auch auf die Zusammenarbeit mit den Vereinen setzt man wieder. So werben die "Kinder für Nepal" kostenlos auf dem Flyer für die Festspiele, die Jugendbergmannskapelle gibt auf dem Schlossberg einen Frühschoppen und kann dabei die Tribünen der Festspiele nutzen. Auch Getränke dürfen sie zugunsten der Kapelle verkaufen, die Festspielmannschaft hat ihre Hilfe angeboten. Im Gegenzug wird auch geholfen. "Das ist eine gesunde Symbiose", so Vogel. Außerdem stelle der Festspielverein 40 Freikarten für sozial schwache Familien zur Verfügung, betont Vogel.

Leistner hat schon alle Stücke im Kopf, wie er sie darstellen will, sieht die einzelnen Bühnenbilder vor sich. "Insgesamt haben wir 20 Schauspieler und rund zwölf Statisten", sagt er. Für die gebe es dann noch separate Proben. Das war in den vergangenen beiden Jahren auch schon so. Große Anschaffungen stünden keine an, die hat man voriges Jahr schon gemacht. Er hofft, dass man heuer mehr als 5000 Zuschauer erreicht.

Den "Zerbrochenen Krug" bezeichnete er als "geradlinig, ein richtiges Volksstück, etwas spannend und fröhlich", so Leistner. Die andere Komödie – Leonce und Lena – sei eher eine "poetische Komödie", ein Volkstheater, das viele kennen.

Vogel und Leistner sind zuversichtlich, was die dritte Spielzeit angeht. "Das wird gut werden", sagen sie.

Frauke Engelbrecht