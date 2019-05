Mit knapp zwei Promille über die A9 "geschlichen"

Langsame Fahrweise des in Mittelfranken wohnhaften Polen fiel der Polizei auf - vor 1 Stunde

TROCKAU - Wegen seiner extrem langsamen Fahrweise fiel der Polizei am Mittwoch auf der A9 nördlich von Trockau ein Pkw auf. Beim Alkotest stellte sich der Grund heraus: Der Mann war mit knapp zwei Promille unterwegs.

Am Mittwochfrüh hielten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth einen extrem langsam fahrenden Pkw auf der A 9 in Höhe Haag an. Bei der Kontrolle des 45-jährigen polnischen Fahrers mit Wohnsitz in Mittelfranken stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab 1,98 Promille.

Die Sicherstellung seines polnischen Führerscheins, eine Blutentnahme sowie die Unterbindung der Weiterfahrt waren die Folge. Nach der Anzeigenerstattung wegen Trunkenheit im Verkehr konnte er seine Heimreise mit einem öffentlichen Verkehrsmittel fortsetzen.

