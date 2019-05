Mit Lichtgeschwindigkeit in die digitale Schul-Zukunft

78.000 Euro gibt der Realschul-Zweckverband in Auerbach für einen direkten Glasfaseranschluss aus - vor 3 Stunden

AUERBACH - Die Realschule Auerbach bricht auf in das digitale Zeitalter. Im Haushalt dieses Jahres sind ein schneller Glasfaseranschluss, neue IT-Ausstattung und WLAN-Infrastruktur im Schulgebäude vorgesehen. Neu ausgestattet werden auch die Räume der Verwaltung.

An der Realschule Auerbach beginnt die digitale Zukunft. © Marc Tirl (dpa)



Die Möbel im Direktorat und Sekretariat der Schule stammen zum Teil noch aus den Anfangsjahren der Realschule Auerbach und wurden mehrfach ergänzt, wobei praktische Erwägungen im Vordergrund standen.

Mit der Neuausstattung der beiden Räume wird ein geschlossenes, einheitliches und repräsentatives Erscheinungsbild des Schul-Interieurs angestrebt. Neben den Möbeln wird auch die EDV-Ausstattung in beiden Räumen erneuert: Im Haushaltsplan sind 25 000 Euro für die Maßnahme vorgesehen. Die Verbandsversammlung stimmte zu.

Nach Auswertung von Angeboten darf der Amberg-Sulzbacher Landrat Richard Reisinger als Verbandsvorsitzender nach Absprache mit der Schulleitung die Aufträge erteilen.

78 000 Euro wird der Zweckverband für einen direkten Glasfaseranschluss ausgeben. Der Auftrag wurde bereits erteilt, eine Förderzusage liegt ebenfalls vor. Kreiskämmerer Anton Weber hofft, dass die Maßnahme noch in 2019 durchgeführt werden kann. Bis dahin sollte idealerweise die WLAN-Infrastruktur im Schulhaus aufgebaut sein. Hierfür fallen bis zu 10.000 Euro an.

Der Auftrag kann allerdings erst erteilt werden, wenn die neuen Förderrichtlinien zum "DigitalPakt Schule" mit zusätzlichen Bundesmitteln vorliegen. Diese wurden für den Sommer angekündigt. Eine Analyse hinsichtlich der nötigen Menge an Basisstationen habe bereits stattgefunden, erklärte Direktorin Schwester Lioba Endres.

Tablets für zwei Klassen

Im Rahmen des Förderprogramms "Digitalbudget für das Klassenzimmer" plant der Zweckverband weitere 34.500 Euro für die IT-Ausstattung ein. Insbesondere ist die Anschaffung von zwei Klassensätzen Tablets nebst Ausstattung beabsichtigt.

Bei Fortführung des Förderprogramms wird auch in den Folgejahren in diesem Bereich weiter investiert, kündigte der Kämmerer an.

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt werden unter anderem durch eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 97 000 Euro und eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 24 000 Euro finanziert. Kreditaufnahmen sind nicht erforderlich. Insgesamt hat der Vermögenshaushalt ein Volumen von 151 900 Euro.

Der Verwaltungshaushalt, aus dem die laufenden Kosten bestritten werden, beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf je 2,64 Millionen Euro.

Der nicht gedeckte Bedarf wird von den Verbandsmitgliedern getragen. Je 6000 Euro steuern die Stadt Auerbach und die Kongregation der Schulschwestern bei. Der Landkreis Amberg-Sulzbach übernimmt 1,03 Millionen Euro.

Aktuell werden in der Realschule 13 Klassen mit 346 Schülern unterrichtet. Drei 10. Klassen werden im Juli entlassen, zwei 5. Klassen kommen im September hinzu. Damit ist die Realschule Auerbach im neuen Schuljahr in sämtlichen Jahrgängen zweizügig.

Weniger Zuschüsse

Weniger Schüler bedeuten für den Haushalt der Realschule Auerbach unweigerlich weniger Gastschulbeiträge und damit auch geringere Lehrerpersonalzuschüsse vom Freistaat, da die Lehrerstunden von der Gesamtschülerzahl abhängig sind.

BRIGITTE GRÜNER