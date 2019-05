Mit Porsche und BMW bei Starkregen zu schnell auf A9

Autos knallten in Sattelzug und gegen die Betonleitwand - Zum Glück keine Verletzten - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Am Samstagvormittag waren zwei Pkw-Fahrer zu schnell bei Regen auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs. Verletzte gab es bei den folgenden Unfällen zum Glück nicht.

Erst schleuderte ein 33-jähriger Bamberger an der Schiefen Ebene mit seinem 3er BMW auf regennasser Fahrbahn in einen ukrainischen Sattelzug und verursachte einen Gesamtschaden von rund 3000 Euro.

Kurze Zeit später rutschte ein 50-jähriger Mann aus dem Augsburger Landkreis mit seinem 911er Porsche am Bindlacher Berg an die Betongleitwand. Auch hier stand die Straße während einem Regenguss unter Wasser. Es entstand ein Schaden von geschätzten 5000 Euro am Pkw.

Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Da beide Unfallverursacher mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhren, erwartet sie jeweils eine Anzeige mit einer Geldbuße und einem Punkt in Flensburg.

