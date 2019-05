Mitten in der Fußgängerzone: Feuer in Bayreuth

Keine Personen in Gefahr - Löscharbeiten dauern an - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Alarm in der Bayreuther Innenstadt: In einer Lokalität in der Fußgängerzone brach ein Feuer aus. Die Löscharbeiten dauern momentan noch an.

Gegen 20.15 Uhr erreichte der Notruf die Einsatzzentrale in Bayreuth. In der Maximilianstraße brach in einer Lokalität ein Feuer aus. Der Brand soll in einer Zwischendecke ausgelöst worden sein, heißt es laut Polizei. Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an, Personen sind nicht in Gefahr.

Weitere Informationen folgen.

