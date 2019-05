Motorrad geht nach Kollision mit Traktor in Flammen auf

Traktorfahrer hatte Biker übersehen - Motorradfahrer verletzt - vor 1 Stunde

MISTELGAU - Beim Zusammenstoß mit einem Traktor wurde ein Biker am Samstagnachmittag mit seinem Motorrad in einen Graben geschleudert, wo das Fahrzeug Feuer fing. Der Motorradfahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Motorradfahrer war am Samstagnachmittag bei Mistelgau im Landkreis Bayreuth in Richtung Glashütten unterwegs. Als er zum Überholen ansetzte, bog der Traktor nach links ab und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Biker durch die Wucht des Zusammenstoßes in den Straßengraben geschleudert, wo das Motorrad zu brennen begann.

Der Fahrer wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Wegen ausgelaufener Kraftstoffe wurde das Wasserwirtschaftsamt hinzugezogen, vermutlich muss Erdreich abgetragen werden.

