Beim Überholen stieß ein Motorradfahrer bei Mistelgau (Lkr. Bayreuth) am Samstagnachmittag mit einem Traktor zusammen. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Biker mit seinem Gefährt in den Straßengraben geschleudert, wo das Motorrad Feuer fing. Der verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. © NEWS5 / Holzheimer, NEWS5