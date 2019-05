Die Bayreuther Feuerwehr wurde am Sonntagabend in einen Döner-Imbiss in der Maximilianstraße gerufen. Vor Ort drang bereits dichter Rauch aus dem Lokal, wo der Brand im Innenraum ausgebrochen war und in die Zwischendecke zog. Die Einsatzkräfte konnten sich nur mühsam vorankämpfen und sämtliche Glutnester löschen. Verletzt wurde niemand. Wieso das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Mit einem Ökumenischen Gottesdienst wurde am Sonntagabend in einem vollen Zelt die „Weltfairändererwoche“ an der Christian-Sammet-Schule in Pegnitz eröffnet. Getreu dem Wort von Albert Schweitzer „Das Wenige, das Du tun kannst, ist viel“ sollen die Mittel- und die Förderschüler sowie die Gymnasiasten beweisen, was mit so einfachen Mitteln wie Plastik-Flaschenverschlüssen oder dem Verzicht auf Autofahrten bewirkt werden kann. Mit dem schon mehrfach von der Unesco ausgezeichneten Projekt, das auch von der Evangelischen Jugend, den Pfadfindern und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend unterstützt wird, will das Jugendamt der Erzdiözese Bamberg den Nachwuchs für das wichtige Thema der Nachhaltigkeit und der sozialen Gerechtigkeit in der eigenen Lebenswelt sensibilisieren. Hierfür werden eine Woche lang Workshops angeboten, ferner wurden ein Aktionszelt und ein Schülercafe mit fair gehandelten Produkten aufgebaut. Zum Auftakt waren auch Diözesanjugendpfarrer Norbert Förster, Dekan Gerhard Schoenauer sowie Schulleiter Thorsten Herzing gekommen. Ein gemütliches Beisammensein mit selbst kreierten Snacks rundete die Eröffnung ab.