Nach Kollision mit Baum: 79-Jähriger stirbt bei Unfall

AHORNTAL - Für einen 79-Jährigen kam am Montagabend jede Hilfe zu spät: Er erlag nach einem Verkehrsunfall zwischen Schönhof und Klausstein (Landkreis Bayreuth) seinen schweren Verletzungen. Er war frontal in einem Baum geprallt - auch seine Frau ist schwer verletzt.

Nach der Kollision mit dem Baum verstarb der 79-Jährige noch an der Unfallstelle. Foto: Polizei



Gegen 19.30 Uhr war der 79-Jährige aus dem Landkreis Bayreuth in Begleitung seiner Ehefrau auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Klausstein unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam er mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe der Einfahrt zur Burg Rabenstein nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem neben der Fahrbahn stehenden Baum. Der Senior verstarb trotz sämtlicher Bemühungen eines herbeigeeilten Notarztes noch an der Unfallstelle.

Ein Rettungshubschrauber flog die schwerverletzte 79-jährige Beifahrerin in ein Krankenhaus. Die Straße musste während der Unfallaufnahme und zur Bergung des Autos komplett gesperrt werden.

Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei Pegnitz Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Tel.-Nr. 09241/9906-0 entgegen.

