Nach nur sieben Tagen war Führerschein schon wieder weg

54-Jähriger fiel auf der A9 bei Pegnitz wegen unsicherer Fahrweise auf - Der Grund: 2,3 Promille - vor 13 Minuten

PEGNITZ - Nur sieben Tage durfte sich ein 54-jähriger Autofahrer über seinen Führerschein freuen, ehe er ihm von der Polizei schon wieder abgenommen wurde. Der Grund: Er war auf der A9 einer Streife wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen.

In der Nacht zum Dienstag war eine Streife der Verkehrspolizei gegen Mitternacht auf der A9 in Richtung München unterwegs, als den Beamten kurz vor Pegnitz in der Baustelle ein Volvo aus Litauen wegen einer sehr unsicheren Fahrweise auffiel. Der Fahrer konnte sich gerade noch innerhalb der Baustellenabsperrung halten, beinahe wäre es auch zum Unfall gekommen.

Bevor es zu spät war, wurde der Pkw kontrolliert und die Beamten konnten schnell die Ursache für diese Fahrmanöver feststellen. Der 54-jährige litauische Fahrer hatte 2,3 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde ihm daraufhin ebenso wie der Führerschein abgenommen.

Was die Beamten noch zusätzlich überraschte war, dass der Führerschein des Fahrers nicht einmal sieben Tage alt war. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

