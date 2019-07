Nahe an den Bürgern: Trauer um Gregor Schmitt

Ehemaliger Forchheimer Vize-Landrat starb im Alter von 87 Jahren - Junge Union in Pegnitz gegründet - vor 51 Minuten

BÄRNFELS - Der ehemalig langjährige Vize-Landrat des Landkreises Forchheim, Gregor Schmitt, ist am Dienstag im Alter von 87 Jahren verstorben. 1932 in Bärnfels geboren, war er tief im Landkreis verwurzelt und gestaltete 45 Jahre lang als CSU-Mitglied die kommunale Politik in Obertrubach und im Landkreis aktiv mit. 2008 erhielt er den Goldenen Ehrenring des Landkreises Forchheim und wurde zum Ehrenbürger von Obertrubach ernannt.

Gregor Schmitt aus Bärnfels ist im Alter von 87 Jahren gestorben. © Horst Linke



„Er war das Gesicht des Landkreises und hat sich in seiner sehr, sehr langen aktiven Zeit äußerst verdient gemacht und war jemand, der immer viel unterwegs und in der Bevölkerung präsent war“, betont Landrat Hermann Ulm. Unter anderem habe er sich dem Thema Tourismus verschrieben und die Entwicklung der Fränkischen Schweiz jahrzehntelang mitgeprägt.

Als Bauernsohn und Metzger habe er früh gelernt, in seiner Gastwirtschaft „Drei Linden“ in Bärnfels das Ohr nah an den Bürgern zu haben, sagte Schmitt selbst einmal im Gespräch mit den NN. In der Landvolkshochschule Burg Feuerstein erlangte er seine kirchliche und weltanschauliche Bildung.

Im Alter von 20 Jahren gründete er in Pegnitz die Junge Union und wurde ihr Kreisvorsitzender. Elf Jahre später erlangte er als CSU-Kreisgeschäftsführer einen Sitz im Pegnitzer Kreistag. Mit der Gebietsreform 1972 wechselte er in den Kreistag Forchheim und wurde 1987 Nachfolger von Paul Lachmayer als Vize-Landrat.

Auch in der Gemeindepolitik engagierte er sich stetig. Von 1966 bis 1978 war er im Gemeinderat in Bärnfels aktiv. Nach der Gemeindegebietsreform wechselte er in den Gemeinderat Obertrubach. Von 1978 bis 1984 war er als Dritter Bürgermeister im Amt, von 1984 bis 2008 als Zweiter Bürgermeister.

„Er hatte immer ein offenes Ohr und hat versucht jedem zu helfen, unabhängig von Parteizugehörigkeiten. Bei Bürgern war er deshalb sehr beliebt und wurde von allen respektiert“, sagt Markus Grüner, Bürgermeister von Obertrubach.

2008 beschloss Gregor Schmitt, nicht mehr bei den Kreistagswahlen anzutreten, sondern seine Zeit verstärkt seiner Familie zu widmen. Er hinterlässt seine Ehefrau und vier Söhne. Am Montag, 22. Juli, findet die Beisetzung ab 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Bärnfels statt.