Nanostock in der legendären Pegnitzer Böheim-Brauerei

Headliner ist "Harvey Rushmore & the Octopus" aus der Schweiz - "King Father Baboon" aus Nürnberg heizen ein - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Guess who's back? Nanostock #8 ist schon fast ein Jahr her. Deshalb lädt der Waldstock-Verein für Freitag, 10. Mai, zu einer Neuauflage in die legendäre Böheim-Brauerei ein.

Gruppen aus Nürnberg und aus der Schweiz treten bei Nanostock in der Pegnitzer Böheim-Brauerei auf. © privat



Headliner ist die Gruppe "Harvey Rushmore & the Octopus", bekannt für ihre frenetischen, durchgestylten Shows, in denen die Schweizer von Psych- bis Surfrock mixen. Zusammen mit ihren Live-Visuals formt sich so voraussichtlich ein reizüberfluteter Abend, wie ihn die Brewery bislang noch nicht gesehen hat.

Diesmal als Support mit dabei sind "King Father Baboon" aus Nürnberg. Mit ihrer Mischung aus Blues, Stoner Rock und Psychedlic, die nicht nur aufwärmen, sondern regelrecht einheizen wird, fegen sie ab 21 Uhr über die Bühne.

Im Nachgang des Konzertes werden die Gäste von DJ Stilbruch mit einer wilden Mischung von 90s, Garage Rock, Funk und Alternative verwöhnt.

Beginn in der Böheim-Brauerei ist um 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.