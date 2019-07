Neudorfer vergaß Aktentasche: Laptop gestohlen

Unbekannter ließ auch noch eine externe Festplatte mitgehen - Polizei ermittelt - vor 36 Minuten

NEUDORF - Eine kurze Unaufmerksamkeit reichte und schon war in Neudorf eine Aktentasche gestohlen. Sie wurde zwar wenig später gefunden, allerdings fehlte ein Laptop und eine Festplatte.

Am Freitag zwischen 11 und 15.30 Uhr wurde in Neudorf, Am Waldanger, eine Aktentasche entwendet. Der Geschädigte hatte sie in seiner Einfahrt vergessen, als er das Anwesen verließ. Als er dies bemerkte und zum Anwesen zurückkehrte, war die Aktentasche bereits entwendet worden.

Die Tasche konnte kurze Zeit später in einem angrenzenden Wäldchen aufgefunden werden, jedoch fehlten ein darin befindlicher Laptop und eine externe Festplatte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Pegnitz, Telefon 09241/9906-0, zu melden

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.