Neuhaus: Marihuanaplantage ausgeräuchert

Polizei gelingt Schlag gegen privaten Drogenproduzenten - vor 50 Minuten

NEUHAUS/PEGNITZ - Der Schwabacher Kriminalpolizei gelang es am Sonntag, den Betreiber einer Marihuana-Plantage im Gemeindegebiet Neuhaus an der Pegnitz festzunehmen. Rund 160 Cannabispflanzen wurden an diesem Montagmorgen sichergestellt.

Auf diesem Grundstück in einem Ortsteil von Neuhaus an der Pegnitz soll ein 29-Jähriger illegal 160 Marihuanapflanzen angebaut haben. Die Kripo ermittelt. © Markus Roider



Im Verlauf von kriminalpolizeilichen Ermittlungen des für Rauschgiftdelikte zuständigen Fachkommissariats K4 der Schwabacher Kriminalpolizei ergaben sich Hinweise auf eine Marihuana-Plantage im Gemeindegebiet von Neuhaus an der Pegnitz.

Ein Nachbar sei durch den süßlichen Geruch auf die Plantage aufmerksam geworden und habe einen befreundeten Polizisten informiert. Am Sonntag gelang es den Ermittlern, den mutmaßlichen Betreiber der Plantage, einen 29-jährigen Mann, festzunehmen.



Der 29-Jährige wird verdächtigt, auf seinem rund 1000 Quadratmeter großen Grundstück eine Plantage von rund 160 Marihuana-Pflanzen aufgebaut zu haben - mit automatischer Bewässerung. Die erst um die 30 Zentimeter hohen Pflanzen wurden sichergestellt. die Aufzucht stand noch ganz am Anfang.



Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen verschiedener Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

