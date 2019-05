Neunter Bratwurstgipfel: Diese Metzgereien sind neu dabei

Die Teilnehmer gehen im Kreativbereich zum Teil neue Wege - vor 37 Minuten

PEGNITZ - Es geht wieder los: Am Sonntag, 2. Juni, ab 11 Uhr, steigt in Pegnitz auf dem Wiesweihergelände der neunte Bratwurstgipfel mit neuen Metzgereien aus ganz Franken.

Neun aktive Teilnehmer zählt die beliebte Leistungsschau des Metzgerhandwerks, die am Sonntag, 2. Juni, von 11 bis 18 Uhr, über die Bühne geht. Es waren auch schon einmal 16. "Das hat etwas mit dem Fachkräftemangel im Handwerk zu tun", sagten der Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab und Thomas Zimmer, Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken, beinahe unisono.

Wie immer beim Bratwurstgipfel stammen die teilnehmenden Metzger aus allen drei fränkischen Regionen. Zur Erinnerung: Der erste Bratwurstkönig, Dorfmetzger Jürgen Reck, ist im mittelfränkischen Möhrendorf zuhause.

Bilderstrecke zum Thema

Der Bratwurstgipfel ist ein echter Besuchermagnet. Auch wenn heuer keine 20.000 Besucher in Pegnitz waren, ziehen die Veranstalter ein positives Fazit.Die kleinen Besucher konnten sich am naheliegenden Spielplatz austoben, während die Eltern und Großeltern sich durch rund 25 klassische und Kreativbratwürste probieren. Den Titel "Bratwurstkönig" sicherte sich in diesem Jahr Stephan Jamm aus Unterfranken.