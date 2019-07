Nudelpfanne war bei BR-Radltour nach halber Stunde weg

Im Freibad Betzenstein verpflegten die Vereine über 1000 hungrige Fahrer - vor 45 Minuten

BETZENSTEIN - Rund 1100 Menschen stürmten fast gleichzeitig das Freibad Betzenstein. Nicht zum Baden, sondern um sich verpflegen zu lassen: Die Radltour des Bayerischen Rundfunks (BR) machte auf ihrer Etappe zwischen Hollfeld und Lauf Station in Betzenstein. Und darauf hatte man sich bestens vorbereitet, denn jeder der Radfahrer konnte nach rund eineinhalb Stunden Aufenthalt gestärkt den Weg nach Lauf antreten. Manche auch erfrischt – zumindest diejenigen, die eine Badehose dabei hatten.

Was die Betzensteiner ihren Gästen von der BR-Radltour auftischten, glich einer kleinen Speisekarte eines Ausflugslokals. © Foto: Klaus Trenz



Von wegen Bratwürste oder belegte Brötchen. Das gab es zwar auch, aber was die freiwilligen Helfer und Mitglieder von Betzensteiner Vereinen unter dem Dach des Bürgervereins "Bürger 23" auftischten, glich einer kleinen Speisekarte eines Ausflugslokal: Kasseler im Blätterteig, Gyrospfanne, Putengeschnetzeltes India, Nudelpfannen oder Lasagne vegetarisch. So manchem Radler entschlüpfte ein Lob über die Vielfalt des Angebots. Offenbar ist das in dieser Form nicht die Regel.

Rund 120 Helfer haben die Tourradler empfangen. Werner Schmidt von der Stadt Betzenstein hatte im Vorfeld ein bisschen Bammel, denn er hatte von Mittagsstationen gelesen, die 200 Helfer auf die Beine gestellt haben, wie zum Beispiel in Weismain. "Es muss alles sehr schnell gehen", erklärt Schmidt. Die Radfahrer halten sich nur rund eineinhalb Stunden auf, wollen verpflegt werden und vielleicht auch noch die Zeit haben, sich zu entspannen oder vielleicht eine Runde zu schwimmen.

1100 Fahrer der BR-Radltour machten in Betzenstein Station. Dort wurden sie von 120 Helfern im Freibad empfangen, unterhalten und verpflegt. Gestärkt ging es nach anderthalb Stunden weiter auf die Etappe Richtung Lauf. © Foto: Klaus Trenz



Schmidts kleine Bedenken zerstreuten sich schnell. Lange Schlangen gab es vor den sieben Essensständen, vor dem Kaffee- und Kuchen-Stand sowie vor den drei Getränkestationen nicht. Allenthalben vor dem Stand mit der Nudelpfanne. Die war nach einer halben Stunde ratzeputz weg. Schnell seien die 120 Helfer gefunden gewesen, berichtet Bürgermeister Claus Meyer (FW). Rund die Hälfte der Helfer hätte extra für diesen Tag Urlaub genommen. Hinzu kamen Schüler, die zurzeit Ferien haben und Senioren.

Lohnt sich der Aufwand? Für Meyer schon: "Es kommt nicht oft vor, dass man gefragt wird, bei der BR-Radltour mitzumachen." Man habe in Betzenstein jedenfalls nicht lange überlegt, ob man dabei sein möchte.

Die örtlichen Vereine wollten sich von ihrer besten Seite zeigen: Mit dem Freibad, mit einer Aufführung der Funky Jumpers, der Seilsprungabteilung des FC, und Musik von Harald Pischitz, Martin Arz und Gerhard Meierhauser, die sich kurzerhand "Die Drei" tauften. Nicht zuletzt präsentierte man den Zusammenhalt unter den Vereinen, die Hand in Hand zusammenarbeiteten.

Rund eine Stunde nach dem Eintreffen dürften alle Radler satt gewesen sein. "Man muss nur alles richtig organisieren", sagt Birgit Leistner, die zusammen mit mehreren Frauen die Gyrospfanne an den Mann und die Frau brachte. Und das mit Gelassenheit. Sie stehe seit 30 Jahren an der Grillbude und da würden ihr auch 1100 Radler keine Angst machen. Das meinte auch Wolfgang Merz von der Feuerwehr Hüll, der am Bratwurststand fungierte: "Wir haben einen Schlachtplan." Auch die Herren und Damen am Kaffee- und Kuchenstand überstanden den Ansturm mit einem Lächeln. "Alle haben zusammengeholfen", sagt die Leiterin der Volkshochschule Betzenstein, Regine Pickelmann, die 60 Kuchen gezählt hat und bemerkt: "Ganz Betzenstein hat gebacken."

Einnahmen gehen an guten Zweck

Die Betzensteiner sind vom BR auf jeden Fall mit Lob überschüttet worden. "Das ist eine sensationelle Location", meinte BR-Reporter Willi Willmann. Aber nicht nur das: "Das ist großartig, dass man unter der Woche über 100 Helfer zusammenbringt".

Und die waren ausschließlich ehrenamtlich tätig und auch nicht für ihre Vereine, die zahlreich vertreten waren. Auch aus den Ortschaften. Die Hälfte des Erlöses erhält der Bürgerverein 23, der öffentliche Einrichtungen fördert, unter anderem das Freibad. Die andere Hälfte geht an den Verein "Hilfe für Anja" zur Finanzierung der Typisierungen.

KLAUS TRENZ