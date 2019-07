O2-Mobilfunknetz funktioniert in Pegnitz nicht richtig

Ausfall wegen Wartungsarbeiten: Störung dauert wohl noch bis Freitag - vor 15 Minuten

PEGNITZ - Kunden des Mobilfunkbetreibers O2 stehen in Pegnitz seit Montag ohne zuverlässiges Netz da.

Telefónica-Pressesprecherin Kerstin Ebner begründet die Störungen und Ausfälle mit Wartungsarbeiten am Basismodul, die voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 5. Juli, dauern werden.

LTE-Ausbau der Grund?

"Telefónica Deutschland treibt derzeit den Ausbau des schnellen mobilen Internets LTE massiv voran", sagt Ebner. In dieser Zeit könne es in Pegnitz zu Einschränkungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung kommen. Die Pressesprecherin versichert: "Unsere Netztechniker arbeiten mit höchster Priorität an der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen." Das Unternehmen bitte, die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ziel sei es, Modernisierung und Ausbau des Netzes vor Ort künftig schneller und effizienter vorantreiben zu können. Warum die Kunden vorher nicht informiert wurden, konnte die Sprecherin auf Nachfrage nicht beantworten.

jus