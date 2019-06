Ohne Führerschein in Schlangenlinien über die A9

63-Jähriger legte der Polizei ein Phantasiedokument vor - Gegen Pkw und Sattelzug geprallt - vor 1 Stunde

HIMMELKRON - Ohne Führerschein, dafür aber in auffälligen Schlangenlinien war am Montag ein 63-jähriger Autofahrer auf der A9 unterwegs. Noch ehe ihn die alarmierte Polizei stoppen konnte, war seine Fahrt nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Pkw und einem Sattelzug beendet. Auf den Mann wartet nun eine Anzeigen wegen mehrerer Delikte.

Am Montagnachmittag ging bei der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth die Meldung über einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw ein. Ein roter Opel mit Dresdner Kennzeichen soll zwei Fahrspuren auf der A9 in südlicher Richtung brauchen und lege eine riskante Fahrweise an den Tag, hieß es.

Mehrere Streifen nahmen sich der Sache an. Noch auf Anfahrt der Beamten endete die Fahrt des roten Opels abrupt. Der Opel kollidierte kurz vor dem Baustellenbereich in Himmelkron mit einem vor ihm fahrenden Honda, mit polnischer Zulassung. Anschließend schleuderte der Opel nach rechts und stieß in einen Sattelzug aus dem Zulassungsbereich Rosenheim.

Der 63-jährige Fahrzeugführer des Opels wurde hierbei leicht verletzt. Dieser kam zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Der 52-Jährige Fahrzeugführer des Hondas und der 48-Jährige Fahrzeugführer des Sattelzuges blieben zum Glück unverletzt.

Die Beamten stellten schnell den Grund für die riskante Fahrweise des Opel-Fahrers fest: Der 63-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese war ihm vor mehreren Jahren entzogen worden. Dafür wies er sich den Beamten gegenüber mit einem Phantasiedokument aus.

Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa10.000 Euro. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Während der Unfallaufnahme wurde zeitweise der rechte Fahrstreifen gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

