Oldtimer-Traktor "landete" auf der A9

Gespann eines Unterfranken geriet wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schlingern und kippte um - vor 17 Minuten

MARKTSCHORGAST - Ein Oldtimer-Traktor "landete" am Freitag auf der A9 oberhalb der Schiefen Ebene, nachdem der Anhänger eines Gespanns umgekippt war. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Bereits am Freitagmittag kam ein 32-jähriger Mann aus Unterfranken mit seinem Gespann so ins Schlingern, dass es letztlich umkippte. Der Anhänger und der aufgeladene Oldtimer-Traktor blieben auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Gefrees und Marktschorgast in Richtung München liegen. Der ziehende Pkw hatte sich zuvor vom Anhänger gelöst und prallte noch gegen die linke Betongleitwand.

Der Verkehr musste einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es gab deswegen einen Rückstau von bis zu fünf Kilometern Länge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand aber ein Gesamtsachschaden von etwa 6000 Euro.

Der Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt.

