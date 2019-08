Pegnitz: Kerwa-Umzug bei Dauerregen

Zeltkerwa des ASV Pegnitz startet mit frühherbstlichem Schmuddelwetter - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Eher feucht als fröhlich hat die Zeltkirchweih des ASV Pegnitz begonnen: Zum traditionellen Umzug am Dienstagabend mit Kirchweihbaum, Trachtenträgern und Honoratioren öffnete der Himmel seine Schleusen und die Temperaturen sanken auf Frühherbst-Niveau.

Der Kirchweihbaum wurde von prächtig geschmückten Pferden zum Festplatz in die Badstraße gezogen, die ASV-Kerwaburschen bewahrten ihn davor, vom Wagen zu fallen. © Hans von Draminski



Der Kirchweihbaum wurde von prächtig geschmückten Pferden zum Festplatz in die Badstraße gezogen, die ASV-Kerwaburschen bewahrten ihn davor, vom Wagen zu fallen. Foto: Hans von Draminski



Bis einschließlich Montag, 26. August, feiert der Sportverein in der Badstraße.

Am Mittwoch, 21. August, läuft ab 18 Uhr der musikalisch geprägte Seniorentag mit Norbert Lodes und seinen Juramusikanten. Ebenfalls ab 18 Uhr lädt der ASV am Donnerstag, 22. August, zur After-Work-Party mit DJ Beatsmasher ein.

Am Freitag, 23. August, folgt ein Rockabend mit „Number Nine – 1st Generation“. Der Biergarten ist am Freitag ab 18 Uhr geöffnet.