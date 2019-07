Pegnitzer Bergwerkshaus muss Neubau weichen

In der Lohesiedlung wird an der Lönsstraße ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen errichtet - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Zahl der ehemaligen Bergwerkshäuser in der Lohesiedlung geht weiter zurück. An der Lönsstraße 1 bis 3 (Ecke Lohestraße) wird ein Ende der 1930er Jahre errichtetes Gebäude abgerissen. Auf dem Grundstück entsteht ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen, Carports und Stellplätzen.

Vor rund 80 Jahren ist dieses Gebäude in der Lohesiedlung errichtet worden. Damals entstand in Pegnitz ein neuer Stadtteil, in dem Bergleute mit ihren Familien eine neue Heimat fanden. © Foto: Martin Burger



Der Stadtrat billigte in seiner Sitzung am Mittwochabend den Bauantrag. "Carport und Garagen werden im Norden in den Hang hineingebaut", so Bauamtsleiter Manfred Kohl. Bürgermeister Uwe Raab (SPD) bezeichnete dieses Projekt "als wichtigen Impuls für den Wohnungsmarkt in Pegnitz".

Haus wird abgerissen

Ebenfalls ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen wird in Troschenreuth an der Oberpfälzer Straße gebaut. Auch hier muss das bestehende Haus weichen. In Willenreuth möchte ein Bauherr an der Pottensteiner Straße in einem Mischgebiet ein Einfamilienhaus errichten. Die Zufahrt erfolgt über ein Privatgrundstück. Die Kosten für Abwasser- und Trinkwasserkanal muss der Bauherr übernehmen.

Der Stadtrat hatte keine Einwände und gab grünes Licht auch für folgende Bauanträge.

Leergutlager wird überdacht

Anbau an ein Wohnhaus in Hainbronn (Burgstall). Überdachung des Leergutlagers am Kaufland. Anbau an einen Stall am Ortseingang von Penzenreuth. Ausbau eines Dachgeschosses zur Wohnung mit zwei Dachgauben, einem Balkon und einer Außentreppe in Willenreuth. Geändert wird die Nutzung eines Gebäudes an der Rosengasse in Pegnitz. Im Erdgeschoss wird aus dem Laden eine Wohnung.

Anders genutzt werden künftig die Räume in der untersten Etage des Bürgerzentrums, wo sich zuletzt das Einwohnermeldeamt befunden hat. Dort zieht vorübergehend eine Kinderkrippengruppe ein.

Genehmigungsfrei sei der Bau eines Einfamilienwohnhauses in Horlach im Baugebiet "Eichenacker", so Manfred Kohl.

HANS-JOCHEN SCHAUER