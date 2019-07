Pegnitzer hatte Drogen in Zug-Toilette versteckt

Polizei wurde bei Kontrolle fündig - Bei Wohnungsdurchsuchung auch noch Marihuana entdeckt - vor 37 Minuten

PEGNITZ/SCHIRNDING - Polizisten der Grenzpolizei Selb entdeckten am Freitagabend bei einer Kontrolle in einem Zug wenige Gramm der Droge Crystal Meth und konnten sie einem Fahrgast aus Pegnitz zuordnen. Die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Symbolbild



Gegen 20 Uhr erreichte der Zug aus Tschechien den Bahnhof in Schirnding. In einer Zugtoilette fanden die Polizisten eine versteckte Zigarettenschachtel mit wenigen Gramm Crystal. Der Besitzer saß ebenfalls in dem Zug und gab gegenüber den Beamten letztendlich zu, das Rauschgift vorher dort deponiert zu haben.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Pegnitz fanden die dort zuständigen Polizisten noch eine geringe Menge Marihuana und stellten sie ebenfalls sicher.

Der 39-Jährige aus Pegnitz muss sich nun wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

