Pegnitzer Pizzabäcker klemmt Hand in Knetmaschine ein

Pegnitzer Feuerwehr wurde am Samstag zu einem ungewöhnlichen Betriebsunfall gerufen - vor 29 Minuten

PEGNITZ - Zu einem außergewöhnlichen Betriebsunfall wurde die Pegnitzer Feuerwehr am Samstagmittag in eine Pizzeria an der Ampelkreuzung nahe der Karmühlbrücke gerufen: "Person in Knetmaschine eingeklemmt" lautete die Alarmmeldung.

Mit einem großen Aufgebot rückten die Hilfskräfte zu einem Betriebsunfall in einer Pegnitzer Pizzeria aus. © Feuerwehr Pegnitz



Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Rettungsdienst bereits vor Ort und versorgte den Verletzten, der zwischen Gehäuse und Rührschüssel mit der Hand eingeklemmt war. Da der Versuch, die Hand mit Holzkeilen zu befreien, scheiterte, wurde die Rührschüssel an zwei Stellen eingesägt und mit dem Rettungsspreitzer zusammengedrückt. Somit konnte die Hand aus der Maschine befreit werden und der Patient weiter vom Rettungsdienst versorgt werden.

Der Pizzabäcker wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

