Peinlich: Bayreuther erinnerte sich nicht mehr an Parkplatz

Diebstahlsanzeige für 50.000 Euro teuren Tiguan löste sich in Luft auf - vor 54 Minuten

BAYREUTH - Weil sich ein Bayreuther nicht mehr daran erinnerte, dass er seinen VW Tiguan im benachbarten Bindlach abgestellt hatte, gab er bei der Polizei eine Diebstahlsanzeige auf. Als die Fahndung schon lief, entdeckte er Tage später das vermeintlich gestohlene Fahrzeug wieder.

Zunächst meldete die Polizei, dass das rund 50.000 Euro teure Fahrzeug zwischen Donnerstag, 22. August, und Montagabend, gegen 20 Uhr, von Unbekannten aus einem Hinterhof an der Dammallee gestohlen worden sei. Dann kam die Entwarnung: "Der in den vergangen Tagen im Bayreuther Stadtgebiet vermeintlich entwendete weiße VW Tiguan wurde am Mittwochvormittag wieder aufgefunden. Die Fahndung nach dem Auto hat sich somit erledigt."

Der Eigentümer des weißen Volkswagens hatte sein Fahrzeug bei der Polizei als gestohlen gemeldet und die Kripo Bayreuth übernahm daraufhin die Ermittlungen. Am Mittwochvormittag entdeckte der Mann das geparkte Fahrzeug bei Bindlach, nachdem er es vor einigen Tagen dort selbst abgestellt hatte.

Der Bericht wurde am Mittwoch um 11 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.