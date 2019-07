Pep-Brache ist das zentrale Pegnitzer Projekt

Stadt will auch Fördermittel für die Sanierung des kürzlich erworbenen Bahnhofsgebäudes umleiten - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Stadt erhält aus dem Städtebauförderungsprogramm 1,561 Millionen Euro für den Stadtkern und für einen Dorfladen in Trockau. Wofür genau, fragte die Redaktion bei Bürgermeister Uwe Raab (SPD) an.

Bei dem Städtebauförderungsprogramm mit dieser Zuwendung handelt es sich laut Raab um Mittel des Freistaats Bayern, die der Stadt Pegnitz in diesem Jahr aus der Förderinitiative "Innen statt Außen" zugeteilt wurden. Der Freistaat habe dieses Förderprogramm 2018 erstmals aufgelegt und bereits im vergangenen Jahr wurde Pegnitz nach rechtzeitiger Antragstellung aus der Förderinitiative "Innen statt Außen" eine Zuwendung in Höhe von 405 000 Euro bewilligt.

Der Stadtrat Pegnitz hat über einen städtebaulichen Rahmenplan entschieden, wie er das Entwicklungsgebiet "Neue Mitte Pegnitz" zwischen Bahnhof und Stadtzentrum künftig genutzt wissen will. Eine Projektgruppe um Stadtplanerin Edith Obrusnik stellte dem Gremium die Überlegungen vor, die vom Einzelhandel über ein Hotel oder ein Boardinghaus bis zu einem Gesundheitszentrum, ein Seniorenheim und eine Kindertagesstätte reichen. Auch Wohnungen und ein Wohnmobil-Stellplatz sollen in der mit viel Grün und Spielplätzen aufgelockerten Anlage möglich sein. Das Konzept soll mit hohen Förderungen modulartig realisiert werden. Auch ein neuer Name für das Areal wurde kreiiert: "Fichtenohe-Park".