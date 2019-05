Polizei fing nahe Bayreuth herrenloses Pony ein

Mehrfach waren in der vergangenen Woche Meldungen über das freilaufende Tier eingegangen - vor 1 Stunde

BUSBACH - In den vergangenen Tagen wurde der Polizei Bayreuth-Land im Bereich Eckersorf/Busbach mehrfach ein freilaufendes Pony mitgeteilt. Am gestrigen Samstag gelang es Pferdeliebhabern, dieses einzufangen und vorübergehend in einem Stall unterzubringen.

Bislang ist der/die Besitzer/in unbekannt. Bei dem Tier handelt es sich um ein junges, fuchsbraunes Pony mit weißer Mähne. Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Polizei Bayreuth-Land unter der Telefonnummer 0921-5062230 zu melden.

