Polizei kürt Sieger beim "Großen Preis von Pegnitz"

Inspektion beantwortet zunehmende Raserei mit verstärkten Radarkontrollen - vor 52 Minuten

PEGNITZ - In jüngster Zeit häufen sich wieder Klagen über eine zunehmende Zahl von Rasern auf Autobahnen und Landstraßen. Die Polizei antwortet mit verstärkten Radarkontrollen. Obwohl der Sachverhalt ernst ist, haben die Beamten den Humor noch nicht ganz verloren. Jetzt haben sie gar den "Großen Preis von Pegnitz" ausgelobt.

Symbolbild © Polizei



Die Pegnitzer Polizei findet deutliche Worte: Noch sind die Straßen trocken und weder Laub noch Eisglätte schrecken die Lenker PS-starker Kraftfahrzeuge. Das verführt einzelne Autofahrer dazu, die physikalischen Grenzen auszuloten und sich an dem Spurtvermögen ihrer Fahrzeuge zu erfreuen.

Durch seit Jahren steigende Unfallzahlen motiviert, hat die Pegnitzer Polizei professionelle Zeitnehmer der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth mit hochmodernen digitalen Messgeräten engagiert, um die Wochensieger des "Großen Preises von Pegnitz" küren zu können.

So wurden am Dienstagabend auf der Bundesstraße B 85 insgesamt 37 Fahrzeugführer gemessen, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h überschritten haben. Während 29 von ihnen mit Verwarnungen davon kamen, erhalten in den nächsten Wochen acht Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit entsprechendem Bußgeldbescheid. Der Sieger war mit 143 km/h unterwegs. Da ihm wohl nicht bewusst war, dass sich sein Anhalteweg bei einer Gefahrenbremsung durch diese erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung fast verdoppelt, wird ihm dies durch das entsprechende Bußgeld vor Augen geführt.

Bereits am Samstag erfolgte die polizeiliche Zeitmessung der „B470-Rallye“. Innerhalb von etwas mehr als vier Stunden wurden in einem auf 60 km/h begrenzten Straßenabschnitt 124 Verstöße festgestellt. Zwar kam die Mehrzahl der Fahrer mit einem Verwarnungsgeld davon, allerdings mussten hier auch 19 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden.

Zwei Fahrzeugführer waren so schnell, dass sie in Kürze ihren Führerschein bei der Polizei abgeben dürfen. Der Tagessieger war mit 122 km/h, und damit doppelt so schnell als erlaubt, unterwegs. Im Falle einer Gefahrenbremsung hätte sich sein Anhalteweg im Vergleich zur zulässigen Höchtsgeschwindigkeit verdreifacht. Die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldbescheide werden in den nächsten Wochen per Post zugestellt.

