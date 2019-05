Ein Porsche Cabrio überschlug sich am Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße 2188 bei Bayreuth. Aus noch unbekannter Ursache war der Wagen von der Fahrbahn abgekommen und landete seitlich auf einer Wiese, nachdem er sich überschlagen hatte. Die Rettungskräfte befreiten zwei Verletzte aus dem Auto und brachten diese in ein nahe liegendes Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. © NEWS5 / Holzheimer