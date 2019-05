Posaunenchor-Jubiläum mit viel Musik

Betzensteiner Bläser feiern ab 4. Mai ihr 70-Jähriges und haben dafür ein sehr vielfältiges Repertoire einstudiert - vor 40 Minuten

BETZENSTEIN - Als der Posaunenchor 1950 gegründet wurde, ging es fast ausschließlich um Kirchenlieder und die Ausgestaltung von Gottesdiensten. Heute ist das Repertoire wesentlich vielfältiger: Neben Chorälen werden Volkslieder, Intraden, zeitgenössische Kompositionen, Märsche und sogar Bläserarrangements für Pop- und Musicalsongs intoniert.

39 aktive Bläser musizieren im Posaunenchor Betzenstein, der am kommenden Samstag zu einem Jubiläumskonzert einlädt. Vorab wird intensiv geprobt.



Das Programm, das der Chor seit Herbst für das Jubiläumskonzert am kommenden Samstag, 4. Mai, einstudiert hat, zeigt diese Vielfalt der Bläsermusik. Moderne und rhythmisch anspruchsvolle Stücke – beispielsweise im Swing-Stil – verlangen den 39 aktiven Musikern einiges ab. Dirigiert wird der Posaunenchor von Christian Steger, einem Enkel des langjährigen Chorleiters Georg Steger. Den Bläsernachwuchs leitet Tobias Deinlein, dessen Opa Konrad ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern gehört.

Während Frauen heute aus den Posaunenchören nicht mehr wegzudenken sind, waren Bläserinnen vor 70 Jahren eher eine Seltenheit. In Betzenstein war Elisabeth Kelber, die Witwe des früh verstorbenen Pfarrers, die treibende Kraft bei der Gründung des Chores.

"Die aktiven Mitglieder sind heute zwischen 14 und 61 Jahre alt. Der Altersdurchschnitt liegt bei 36 Jahren", erklärt Obmann Konrad Wolf. Gespielt werden die klassischen Instrumente für Posaunenchöre, nämlich Trompete, Flügelhorn, Tenorhorn, Zugposaune und Tuba.

Der festliche Anzug, den die Gründungsmitglieder früher auch beim Musizieren in der Kirche getragen haben, wird heute nurmehr bei besonders festlichen Anlässen aus dem Schrank geholt.

Das Augenmerk der Chorleiter galt in Betzenstein schon immer der Nachwuchsarbeit. Aktuell werden 14 Jungbläser ausgebildet. Während andere Chöre Nachwuchssorgen haben, sind die Betzensteiner mit dem Zulauf zufrieden. Sie tun auch etwas dafür. "Wir werben in den Schulen sowie bei den Konfirmanden", sagt der Obmann. Generell sei der Posaunenchor eine "offene und coole Gruppe", in der es keine Unterschiede zwischen Jung und Alt gebe. "Jeder wird in die Gemeinschaft als gleichberechtigtes Mitglied aufgenommen. Es wird bei uns auch viel gelacht." Gleich geblieben sei über die Jahrzehnte die Bereitschaft, kirchliche und weltliche Feste in der Stadt auszugestalten. Auch bei Beerdigungen wirkt der Chor auf Wunsch mit.

In den vergangenen 70 Jahren haben die Chorleiter nicht oft gewechselt. Georg Steger war 34 Jahre für den Chor verantwortlich. Ihm folgte der ebenso unermüdliche und engagierte Reinhard Potzner, der das Amt 25 Jahre ausübte.

Konzerte bis September

Das Jubiläumsjahr startet mit dem Konzert am 4. Mai. Beginn in der Stadtpfarrkirche ist um 20 Uhr. Am 28. Juni kommt die Formation "Gloria Brass", die als Bläsergruppe des Verbandes evangelischer Posaunenchöre in Bayern 1989 gegründet wurde. Sie spielt unter der Leitung des Leitenden Landesposaunenwarts Dieter Wendel. Die Gruppe spielt ab 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche konzertante Bläsermusik auf hohem Niveau. Das Jubiläumsjahr endet mit dem Bezirksposaunentag am 22. September. Alle Posaunenchöre des Dekanats Pegnitz sind eingeladen.

VON BRIGITTE GRÜNER