Postbote tauchte in Neudorf tagelang nicht auf

Anwohner bekamen keine Päckchen und Briefe. Dritte Bürgermeisterin ruft zum Protest auf. - vor 11 Minuten

PEGNITZ/NEUDORF - Tagelang hatte Dritte Bürgermeisterin Elisabeth Habscheid-Knorre auf ein wichtiges Päckchen gewartet, aber es kam nicht. Es kam nicht mal ein Postbote. Sonst tauchte er immer gegen Mittag in der Straße Vogelberg in Neudorf auf. Vergangene Woche erschien er nicht, und am Montag und Dienstag dieser Woche fehlte der Briefträger erneut.

Ein Paketzusteller der Deutsche Post DHL liefert Pakete aus. In Neudorf kam tagelang kein Zusteller mehr. Die Anwohner warteten vergeblich auf den Postboten. © Foto: Oliver Berg/dpa



Ein Zustand, der nicht nur Habscheid-Knorre ärgert, sondern auch die anderen Anwohner. Deshalb ergriff sie die Initiative und warf Blätter in deren Briefkästen, um sie zum Protest zu bewegen. Darauf war zu lesen: "Ich bitte darum, dass sich so viele Betroffene wie möglich bei der Post beschweren – am besten über die Kunden-Hotline." Nur so lasse sich etwas erreichen.

"Fakt ist, dass der Beförderungsauftrag der Post – zumindest für unsere Straße – nicht mehr gewährleistet ist." Habscheid-Knorre hatte die Nummer der Hotline mit auf das Papier geschrieben, sodass der Unmut der Post-Kunden geballt beim Logistik-Konzern aufschlagen konnte. "Nur so lässt sich eventuell etwas erreichen", glaubt sie.

Briefe liegen im Treppenhaus

Es sind nicht die einzigen Problemen des Konzerns in dieser Ecke von Neudorf. In einem Haus mit mehreren Parteien landen in unregelmäßigen Abständen Briefe, die dort nicht hingehören. Dann liegen sie im Treppenhaus herum, bis sich ein Hausbewohner erbarmt und diese Briefe beim richtigen Adressaten in den Briefkasten wirft oder dem Postboten in die Hand drückt.

Vor einigen Wochen verzweifelte ein Mann, weil er das Pech hatte, nicht zu Hause zu sein, als der Postbote ein Päckchen brachte. Im Briefkasten fand der eine Karte mit der Information, dass das Päckchen in einem der Schließfächer der Packstation am Rewe-Getränkemarkt sei. Am nächsten Tag fuhr der Mann zur Packstation, hielt die Karte mit dem Strichcode an den Scanner. Doch er bekam die Antwort, dass sich das Päckchen nicht in der Packstation befinde.

Der Mann zog von dannen und probierte es am darauffolgenden Tag noch zweimal aus. Wieder die Mitteilung, dass das Päckchen nicht da sei. Am Abend wusste er sich nicht mehr zu helfen und rief die Hotline der Post an. "In wenigen Sekunden werden Sie verbunden", säuselte eine Stimme am anderen Ende. Aus den wenigen Sekunden wurden geschlagene 19 Minuten. Dem Mann riss langsam der Geduldsfaden. Der Mitarbeiter der Hotline versprach, die Sache weiterzugeben. An nächsten Tag, ein Samstag, führte den Mann sein erster Weg wieder zur Packstation. Erneut Fehlanzeige.

Kein Rankommen

Dann sprach er Postboten in Pegnitz auf ihrer Tour an, ihn der Hoffnung, sie könnten ihm helfen – ein Trugschluss. Er ging zur Poststelle, weil er hoffte, das Päckchen sei dort gelandet. Dem war nicht so. Der Mann fuhr zur Verteilerstelle an der Sauerbruchstraße. Dort traf er auf eine Postbotin, die ihm sagte, dass sie und ihre Kollegen keinen Schlüssel für die Packstation hätten.

Während des Gesprächs meldete sich eine Mitarbeiterin der Post am Handy des Mannes. "Der Strichcode auf ihrer Kundenkarte ist falsch", teilte sie mit. Der Mann wollte wissen, was er tun könne. "Nichts", erwiderte die Dame von der Post. Sie werde das Nötige in die Wege leiten. Drei Tage später kam das Päckchen endlich beim Adressaten an – nach acht Tagen.

In der Pressestelle der Deutschen Post in München nimmt Erwin Nier auf Nachfrage der Nordbayerischen Nachrichten zu den Vorkommnissen Stellung. "Wir hatten Anfang letzter Woche im Pegnitz sieben Leute, die ausgefallen sind. Es ist nicht möglich, dies eins zu eins aufzufangen", sagt Nier. Das entspricht einer Ausfallquote von rund 30 Prozent, denn es gibt in Pegnitz insgesamt 20 Zustellbezirke.

Außer den Mitarbeitern, die in Urlaub gewesen seien, habe es zudem Ausfälle wegen Krankheit gegeben. Die Personaldecke sei deshalb sehr ausgedünnt gewesen, erklärt Nier. Doch nun scheint das Gröbste überstanden. "Es sieht gut aus. Es wird langsam besser", so Nier.

Doch was ist mit jenen Kunden, die einen finanziellen Schaden erleiden mussten, weil sie eine Sendung zu spät erhalten haben? Wird der Schaden ersetzt? Mittelbare Schäden seien nicht abgedeckt, so der Post–Sprecher. "Bei einer normalen Sendung gibt es keine Laufzeitgarantie." Nier verweist darauf, dass in Deutschland 94 Prozent der Sendungen am nächsten Tag beim Empfänger seien. "Von diesen 94 Prozent spricht niemand", fügt er hinzu.

Nicht jeder hat Zugriff

Und warum konnte keiner der Zustellerin das Schließfach in der Packstation öffnen. "Nur der Befüller und der Entleerer hat eine Zugangsberechtigung, damit nicht jeder Zugriff hat", sagt Nier. Er will nun herausfinden, warum ein falscher Strichcode auf der Kundenkarte war. "Nur wenn wir wissen, wie der Fehler passiert ist, können wir ihn Zukunft vermeiden", sagt Erwin Nier.

HANS-JOCHEN SCHAUER