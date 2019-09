Postulantinnen erhielten Ordenskleid und Schwesternnamen

Erzbischof Ludwig Schick bei den Schulschwestern im Mutterhaus Auerbach: "Eine Einkleidungsfeier ist ein Tag der Freude." - vor 1 Stunde

AUERBACH - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage durften die Schulschwestern im Mutterhaus Auerbach Erzbischof Ludwig Schick den roten Teppich ausrollen. Am Samstag war die Einkleidungsfeier für drei Postulantinnen, die ihr Ordenskleid und ihren Schwesternnamen empfingen.

Die drei Postulanntinnen begrüßten Erzbischof Luwig Schick nach seiner Ankunft mit ein paar Reimen und Hinweisen. © Foto: Jürgen Masching



Die drei Postulanntinnen begrüßten Erzbischof Luwig Schick nach seiner Ankunft mit ein paar Reimen und Hinweisen. Foto: Foto: Jürgen Masching



Elena Schmidt aus der Nähe von Koblenz, die in Baden-Württemberg geborene Veronika Steiner und Maxie Jacobi aus Tübingen begrüßten Schick nach seiner Ankunft mit ein paar Reimen und Hinweisen. "17 Jahre sind Sie nun im Amt und genau so viele Schwestern haben sie hier in Auerbach das Ordenskleid und ihren Schwesternnamen gegeben."

Nach der Begrüßung der Gäste bekamen die drei Postulantinnen ihr Ordenskleid überreicht. Mit dem Empfang des Stundengebets, dem Rosenkranz und der brennenden Kerze bekamen sie daraufhin ihre Schwesternnamen. Veronika Steiner heißt nun in Auerbach Schwester Maria Lea, Maxie Jakobi heißt nun Schwester Maria Pauline und Elena Schmidt Schwester Maria Johanna.

"Verzichten auf vieles"

"Eine Einkleidungsfeier ist ein Tag der Freude", so Erzbischoff Schick in seiner Rede. "Ordenschristen verzichten auf vieles. Aber sie bekommen im Orden sehr viel zurück". Und er erwähnte am Schluss Maria, die eigentlich als Erste die Ordensgelübde gelebt und die Liebe zu Gott über alles gestellt hat.

jma