Pottensteiner Kinder fieberten mit den Geißlein

Der Theatermacher Roland Mernitz aus Erfurt überzeugte beim Stück "Der Wolf und den sieben jungen Geißlein" kindgerecht im Spiel. - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - "Kinder kommt mal her, ich erzähle euch eine Geschichte von den sieben jungen Geißlein. Ich erzähle euch die Geschichte extra ohne Wolf." Herr Drösel, der Märchenerzähler, will am Anfang mit den Kindern verhandeln. "Wir lassen das mit dem Wolf, ihr bekommt sonst Angst." Aber da hat er die Rechnung ohne die ganze Kinderschar gemacht.

Viel Applaus erntete der Theatermacher Roland Mernitz in der Teufelshöhle bei der Aufführung des Stückes „Der Wolf und die sieben jungen Geißlein.“ © Foto: Rosi Thiem



"Nein, nein", ruft es aus allen Ecken im Zuschauerraum der Teufelshöhle. "Mit Wolf, mit Wolf", fordern die kleinen Zuhörer bestimmt. Eingeladen hatten der Knax-Klub der Sparkasse Bayreuth und der Zweckverband Teufelshöhle. Diesmal erhält jedes Knax-Klubmitglied freien Eintritt.

Faible für Teufelshöhle

Markus Zweck, der Koordinator der Sparkasse, begrüßt an die 100 erschienenen Zuschauer, meist Knaxianer mit ihren Eltern und Großeltern. "Wir sind jährlich seit zehn Jahren immer mal wieder in der Teufelshöhle. Es hat sich bewährt." Diesmal steht das Schauspiel mit Flachfiguren und Schattenspiel vom Erfreulichen Theater Erfurt "Der Wolf und die sieben jungen Geißlein" auf dem Plan. Herr Drösel, alias Roland Mernitz, mimt den Märchenerzähler. Gerade haben sich die Kinder den Verlauf der Geschichte herausgehandelt — schon legt er los.

Alle Kinder sind gespannt. Einige haben von dem Märchen schon gehört, für andere ist es Neuland. Dem 60-jährigen Theatermacher gelingt es von Anfang an, mit wenigen Requisiten die Kinder neugierig am Ball zu halten. Mit zeitgemäßer Wortwahl und Redewendungen erkennen sich die meist vier bis acht Jahre alten Kinder wieder.

So schimpft die Geißenmama genauso mit ihren Jungen und diese spielen frech und unverblümt im Alltag. Da klingelt und pfeift es auf der Bühne.

Die Kinder fiebern mit, als der Wolf naht und sich die Geißlein verstecken müssen – ganz wie im Original. Schnell überlegen sich die Zuschauer Verstecke mit und rufen diese in den Höhlenraum. "In die Schublade . . . in die Turmuhr . . . schnell."

Ronald Mernitz hat es wieder geschafft. Er zaubert eine Märchenatmosphäre, die die Kinder aktiv, aber ohne Angst mitnimmt und die Eltern entspannen lässt.

Gerade kommt Roland Mernitz aus Bremen. Es geht nach der Höhlenaufführung weiter zu einem Termin nach Erfurt. "Wir haben zwölf Stücke im Repertoire, darunter sind, wie dieses hier, vier Solostücke. Die Restlichen spiele ich mit Kollegen." Ihm ist es wichtig, die jungen Theaterbesucher mitzunehmen.

Die Bühnenausstattung besteht aus einem großen Waschmaschinenkarton, der passend angemalt wurde. Die Geißlein und der Wolf sind aus Papier. "So spielen Kinder auch. Meine Requisiten können die Kinder nachmachen. Das motiviert und lässt der Fantasie freien Lauf."

Er erklärt: "Ich bin deutschlandweit und in Österreich unterwegs, spiele Theater, schreibe Stücke und führe Regie. Ich bin bereits zum fünften Mal in der Pottensteiner Teufelshöhle. So gab es von mir hier schon eine Aufführung mit den "Bremer Stadtmusikanten" und "der Hase und der Igel". Das Ambiente vor Ort in der Teufelshöhle sei wunderbar und die Verantwortlichen "sehr hilfsbereit. Ich komme sehr gerne".

Der Theatermacher Mernitz freut sich nach 50-minütiger Spieldauer mit den zahlreichen anwesenden Sprösslingen, dass wie in jedem Märchen das Gute siegt und alle Geißlein wohlbehalten und auch putzmunter sind.

Der Beifall am Ende von Eltern, Großeltern und natürlich vom begeisterten Nachwuchs ist ihm sicher und hallt durch den hohen Raum der Tropfsteinhöhle. Es hat allen gefallen.

InfoWeitere Kinder-Kulturtermine für heuer in der Teufelshöhle sind am 26. Juli "Der Räuber Hotzenplotz" mit dem Theater Kuckucksheim und am 2. August lädt der Zweckverband Teufelshöhle zu einer "Magischen Kindershow" mit Claudio Gnann ein.

ROSI THIEM