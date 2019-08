Quadfahrer stirbt nach schwerem Unfall in der Oberpfalz

63-Jähriger hatte sich bei der Fahrt auf einem Schotterweg überschlagen - vor 51 Minuten

AUERBACH - Nach dem Sturz eines Quadfahrers am Ortsrand von Auerbach (Oberpfalz) verstarb der 63-Jährige sechs Tage später im Krankenhaus. Die Einsatzkräfte konnten ihn zunächst an der Unfallstelle reanimieren.

Der Mann aus Königstein war vergangenen Sonntag (25. August 2019) am Ortsrand von Auerbach mit seinem Quad unterwegs. Auf einem Schotterweg in Richtung "Ossinger" überschlug sich sein Gefährt in einer Rechtskurve an der angrenzenden Böschung. Der 63-Jährige wurde unter dem Quad eingeklemmt. Er erlitt an der Unfallstelle einen Kreislaufstillstand und musste reanimiert werden. Im Anschluss kam er in ein Krankenhaus. Sechs Tage nach dem Unfall - am Samstag (31. August) - erlag er dort seinen schweren Verletzungen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

evo