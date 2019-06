Radler starrte auf Handy: Gegen Auto geprallt

Unfall nahe Bad Berneck ging glücklicherweise einigermaßen glimpflich aus - vor 43 Minuten

BAD BERNECK - Das Benutzen eines Handy ist für Verkehrsteilnehmer aus gutem Grund verboten. Weil ein Radfahrer gegen diese Vorschrift verstieß, kam er nahe Bad Berneck auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Auto zusammen.

Am Pfingstsonntag kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Neudorf und Doebitsch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 21-jährigen Fahrradfahrer aus dem Gemeindebereich Goldkronach und einem 73-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Gemeindebereich Himmelkron. Der Radler befuhr die Ortsverbindungsstraße von Neudorf in Richtung Doebitsch. Etwa 800 Meter nach Neudorf bediente er sein Handy und geriet dabei in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden 73-jährigen Pkw-Fahrer zusammen.

Der junge Mann stürzte vom Fahrrad, verletzte sich dabei aber glücklicherweise nur leicht. Der Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin erlitten keine Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 2000 Euro.

