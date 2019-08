Radtour nach Pottenstein gegen den Fremdenhass

PEGNITZ - Radeln gegen Fremdenhass – so heißt eine Tour, zu welcher der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub), Ortsgruppe Pegnitz, für den morgigen Sonntag einlädt. Sie wendet sich an Jugendliche, Junggebliebene und unbegleitete jugendliche Asylbewerber, heißt es in der Einladung.

Die Stimmung war schon vergangenes Jahr gut, als gemeinsam zur Teufelshöhle geradelt wurde. Stadtrat Karl Lothes leitet die Tour. Für ihn ist wichtig , dass sich die Teilnehmer kennenlernen. © Archivfoto: Lothes



"Wir bieten die Tour jetzt im dritten Jahr in Zusammenarbeit mit Jugendpfleger Wolfgang Kauper an", sagt ADFC-Vorsitzender Roland Berner. In den vergangenen beiden Jahren hat es kein explizites Motto gegeben. Aber die politische Lage habe sich aktuell geändert. "Es hat einen sehr starken Rechtsruck in der Gesellschaft gegeben." Und es sei auch weiter mit dieser Tendenz zu rechnen, sagt Berner und äußert dahingehend auch seine Bedenken zu den anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen an diesem Sonntag. "Mit dieser Aktion wollen wir uns dagegen wehren und ein Zeichen setzen", sagt Berner.

"Insbesondere jugendliche unbegleitete Asylbewerber sollen in unser Leben mit einbezogen werden", erklärt Berner die Intention zu der Fahrradtour. Es solle in der Gesellschaft das Bewusstsein geschärft werden, dass in Pegnitz etwas in Sachen Flüchtlinge unternommen werde. "Wir beabsichtigen keine große Demonstration, sondern wollen den jungen Asylbewerbern und deutschen Jugendlichen die Möglichkeit geben, ganz normal miteinander ins Gespräch zu kommen", erklärt der ADFC-Vorsitzende.

Raus aus dem Dunstkreis

Geleitet wird die Tour von SPD-Stadtrat Karl Lothes. "Mal rauskommen aus dem normalen Dunstkreis, sich kennenlernen", sagt Lothes. Das stehe bei der Aktion im Vordergrund. Es solle eine Beziehung zwischen den Jugendlichen aufgebaut werden, erklärt der Kommunalpolitiker.

Im vergangenen Jahr seien es mehr jugendliche Asylbewerber als Deutsche gewesen, heuer sei es umgekehrt. "Man muss schauen, wie sich das entwickelt", sagt Lothes. Die Hemmschwelle bei den jungen unbegleiteten Flüchtlingen sei oft sehr groß, man müsse ihnen die Scheu und Berührungsängste nehmen.

Schade sei, dass eine Teilnahme durch die jugendlichen Flüchtlinge oft gerade daran scheitere, weil sie kein eigenes Fahrrad hätten. Deshalb hat Lothes jetzt sein eigenes zur Verfügung gestellt und ist aufs E-Bike umgestiegen.

Die Tour am Sonntag ist etwa 32 Kilometer lang und führt vom Pegnitzer Bahnhof ab 13 Uhr zur Pottensteiner Erlebnismeile. Geplant ist der Besuch der Teufelshöhle oder bei gutem Wetter der Besuch des Felsenbades. Wer möchte, mit dem fährt Karl Lothes weiter zum Familientag ins Fränkische-Schweiz-Museum nach Tüchersfeld. Die Teilnahme ist kostenlos.

InfoWeitere Informationen zur Tour gibt Karl Lothes unter der Telefonnummer (0 92 41)26 17.

FRAUKE ENGELBRECHT