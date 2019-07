Die Schwabacher Kripo hat am Montag auf einem Grundstück in Bärnhof, einem Ortsteil von Neuhaus an der Pegnitz, eine Cannabis-Plantage aufgelöst. Die Beamten fanden dort 160 Pflanzen. Einen Tag zuvor hatte die Polizei einen 29-Jährigen festgenommen, der für den Anbau verantwortlich sein soll.