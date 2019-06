Sandra Huber will erste Pegnitzer Bürgermeisterin werden

44-jährige Stadträtin der Grünen verkündete Kandidatur - Mitglieder entscheiden im Herbst - vor 2 Stunden

PEGNITZ - Sandra Huber, die derzeit die einzige Grüne im Pegnitzer Stadtrat ist, will Bürgermeisterin werden. Das verkündete die 44-Jährige im Rahmen der Veranstaltung „Frauen! macht! Politik!“ am Donnerstagabend im Sportheim des ASV Pegnitz. Sie ist damit die Erste aus ihrer Partei, die ihren Hut in den Ring wirft. Die Grünen wollen im Herbst entscheiden, wer für sie bei der Wahl zum Bürgermeister bei der Kommunalwahl 2020 antritt.

Sandra Huber (l.), hier bei der Ernennung der Stadt zur Fairtrade-Town, will Bürgermeister Uwe Raab (r.) das Amt streitig machen. Foto: privat



„Mir ist sehr wichtig, dass ich mir das nicht einfach so überlegt habe, sondern dass am Ende unsere Mitglieder entscheiden“, erklärte Huber am Rande der Veranstaltung. Von denen erhofft sie sich die Bestätigung, um gestärkt den Wahlkampf aufnehmen zu können.

Sie verweist auf das Beispiel Ahorntal, wo Florian Questel inzwischen Bürgermeister ist. „Vorher waren die Grünen dort quasi nicht existent.“ Die Entscheidung habe sie sich nicht leicht gemacht. Allerdings sei sie von ihrem Umfeld und ihrer Familie so bestärkt worden, dass sie bereit sei, den aufreibenden Wahlkampf aufzunehmen.

Kinderbetreuung ist Thema

Was will sie verändern? „Es gibt einige Themen, die mir wichtig sind“, sagt Huber. In der Kinderbetreuung seien Entscheidungen für die nächsten Jahre zu treffen, auch die Mobilität im kleinstädtischen Raum sei verbesserungswürdig. „Bei jeder Neueröffnung wird gesagt, dass wir neue Parkplätze brauchen, aber keiner fragt, warum wir nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können“, so Huber. Auch Radwege seien nur dann unumstritten, wenn sie in der Flur gebaut würden.

