Scheune bei Pressath in letzter Minute gerettet

Garagenbrand hatte schon auf das Gebäude übergegriffen - 200 Aktive im Einsatz - vor 1 Stunde

PRESSATH - Ein Garagenbrand griff am Sonntagmorgen in Döllnitz bei Pressath auf eine Scheune über. Durch massiven Wassereinsatz von rund 200 Aktiven konnte der landwirtschaftliche Bau in letzter Minute gerettet werden.

Mit massivem Wassereinsatz konnten die Feuerwehren die Scheune vor den Flammen retten. © News5/Masching



Am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr alarmierte die Leitstelle in Weiden fast 200 Einsatzkräfte zu einem Großeinsatz nach Döllnitz bei Pressath (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Dort sollte es laut Alarmmeldung zu einem Garagenbrand gekommen sein. Nach dem Eintreffen der ersten Wehren stellte sich jedoch heraus, dass das Feuer bereits auf die Scheune übergegriffen hatte. Mehrere Atemschutztrupps versuchten das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Den Einsatzkräften gelang es schließlich durch massiven Wassereinsatz, die Scheune zu halten. Immer wieder aufglimmende Glutnester zogen den Einsatz aber in die Länge.

Zudem wurde das Technische Hilfswerk Weiden hinzugezogen. Mehrere Betreuungstrupps und Schnelleinsatzgruppen waren für die Einsatzkräfte vor Ort. Insgesamt waren nach ersten Schätzungen rund 200 Kräfte im Einsatz. Bei dem Feuer wurden niemand verletzt.

Die Polizei Eschenbach hat die Ermittlungen zur Brandursache, die nach ersten Erkenntnissen in der Garage zu suchen ist, übernommen. Einsatzleiter Andreas Kneißl bedankte sich für den nächtlichen Einsatz bei den Feuerwehren aus Riggau, Pressath, Dießfurt, Burkhardsreuth, Eschenbach, Friedersreuth, Grafenwöhr, Parkstein, Schwarzenbach Troschelhammer, Zintlhammer, dem Technischen Hilfswerk und dem Bayerischen Roten Kreuz.

