Schmäh-Mails sind eine "richtig miese Aktion"

Vortrag sensibilisiert Pegnitzer Mittelschüler für die Gefahren des Cybermobbings - vor 49 Minuten

„PEGNITZ - Etwa 20 Schüler der Klassen 6 c und 6 g der Christian-Sammet-Mittelschule hatten einen Tag Unterricht der etwas anderen Art. Der Hintergrund: Das Bayerische Ministerium des Innern für Sport und Integration sowie das Bayerische Kultusministerium haben das Konzept "Prävention im Team" (PIT) entwickelt. Schüler der 6. und 7. Jahrgangsstufe werden damit über die Gefahren des Cybermobbings aufgeklärt.

Polizeihauptmeisterin Petra Wickles (rechts) und ihr Kollege Marcell Hertrampf (links) klärten Schüler der Mittelschule über die Gefahren von Cybermobbing auf. © Foto: Volker Schmitt



Polizeihauptmeisterin Petra Wickles (rechts) und ihr Kollege Marcell Hertrampf (links) klärten Schüler der Mittelschule über die Gefahren von Cybermobbing auf. Foto: Foto: Volker Schmitt



Unter Cyber- oder Internetmobbing verstanden wird das anonyme, bewusste und absichtliche Verleumden, Belästigen, Bedrohen und Nötigen anderer mit Hilfe elektronischer Kommunikationsmittel, wie Internet, Chatrooms und Handys. Polizeihauptmeisterin Petra Wickles und ihr Kollege Marcell Hertrampf zeigen der Klasse von Stefanie Arnold-Haberberger zum Einstieg ein Kurzvideo über eine "Mobberin", die über sich selbst sagt, ihr Verhalten sei eine "total dämliche Sache" gewesen.

Erst viel später habe sie erkannt, dass die Schmäh-E-Mails, die sie an eine Klassenkameradin gesandt habe, eine "richtig miese Aktion" gewesen sei. Denn das Opfer, das sie auch "online in diversen Chatrooms" verächtlich gemacht habe, hätte hierdurch schwere Depressionen erlitten und an sich selbst gezweifelt. Das Schlimmste aber sei gewesen, dass es die Schuld bei sich selbst gesucht habe.

Diese Einführung ist Teil des Programms "verklickt", das sich hauptsächlich an Schüler von elf bis 15 Jahre richtet. Hertrampf erklärte die Bedeutung des Cybermobbings anhand einer Definition. Auf die Frage von Wickles, wie viele der elf- bis 13-jährigen Anwesenden denn in sozialen Netzwerken "unterwegs" seien, bejahten dies für Instagram alle. Aber auch bei Facebook streckten sich etliche Finger in die Luft.

"Schmähkritik vorprogrammiert"

Besonders bedenklich: Einige Schüler sind bereits in Kontakt mit "Tellonym" gekommen. Dahinter steckt eine werbefinanzierte Online-Plattform, in der man Fragen stellen und sich beantworten lassen kann. Das Kritische dabei ist, dass man dort anonym agiert und auch ungefragt Rückmeldungen anonym übermitteln kann. Eine solche "ansatzlose Kritikmöglichkeit" birgt jedoch eine erhöhte Gefahr Opfer von Schmähkritik zu werden.

Die beiden Polizeibeamten veranschaulichten in der etwa zweistündigen Veranstaltung mit einem "Chatverlauf", wie negativ sich ein virtueller Online-Kurznachrichtendienst auf die Psyche des Opfers in der Realität auswirken kann.

Lediglich zwei bis drei Sechstklässler gaben auf Nachfrage an, ihr Handy nachts abzugeben. Die anderen sind quasi "rund um die Uhr erreichbar". Dies habe unter anderem negative Auswirkungen auf Ruhephasen und das Schlafverhalten. Was wiederum ein Gesundheitsrisiko darstellt, warnten die Beamten.

Einige Schüler erklärten ferner, ihre PCs und Laptops fast ausschließlich für Spiele wie "Fortnite" oder "Call of Duty" zu nutzten. Ersteres ist ein PC-Spiel, das in Mehrspielervarianten (also verschiedene Spieler an unterschiedlichen tatsächlichen Aufenthaltsorten) das Ziel verfolgt, der einzige Überlebende zu sein. Das zweite Spiel ist ein sogenannter Ego-Shooter. Das heißt, man erlebt das Spiel quasi aus der "Ich-Perspektive" dreidimensional. Auch da gilt es, diverse Aufgaben zu erfüllen und virtuell zu überleben.

PIT ist auf längere Zeit angelegt. "Wir wollen aufklären und auf die Gefahren von Cybermobbing und Computerspielsucht hinweisen. Unsere Aufgabe ist hier die Gefahrenabwehr", berichtete Hertrampf. Bereits am 13. Mai waren die 7. Klassen der Pegnitzer Schulen dran.

Das Konzept baut auf die Zusammenarbeit von Polizei, Lehrern, Sozialarbeitern, Schulpsychologen und Erziehungsberechtigten. Neben der Polizeiinspektion Pegnitz arbeiten auch Schulpsychologe Daniel Ellenrieder, der im Bedarfsfall kurzfristig an der Schule sein kann, und Sozialarbeiterin Juliane Kohlschmidt mit an der Umsetzung von PIT.

Die Polizisten informierten außerdem, welche Straftatbestände Cybermobbing erfüllt: Die Bandbreite reicht von Beleidigung über Nötigung bis hin zur Nachstellung. Bei Strafmündigkeit des Täters (ab 14 Jahre) können beispielsweise auch Handys und Computer als Tatmittel eingezogen werden.

Spielsucht als Krankheit

In der Veranstaltung wurde am Rande auch das Thema "Computerspielabhängigkeit" (landläufig als Computerspielsucht bezeichnet) behandelt. Oft sei der Einstieg durch vermeintliche Spielerfolge bedingt, die das Gefühl vermittelten, sich selbst durch Erfolg zu "belohnen". Auch die Computerspielsucht erfüllt die Kriterien einer Krankheit. Denn sie geht einher mit Kontrollverlust und zwanghaftem Verhalten.

Dies kann in Depressionen und Angststörungen münden und – in Extremfällen – bis zum Tode des Spielers führen. Nach einer aktuellen DAK-Studie sind in Deutschland derzeit etwa 465 000 Kinder und Jugendliche computerspielsucht-gefährdet.

VOLKER SCHMITT