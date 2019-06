Schon wieder Einbruch in ein Pegnitzer Autohaus

Diesmal erbeuteten Unbekannte an der Alten Poststraße Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Schon wieder haben Einbrecher an der B2 am südlichen Eingang von Pegnitz ihr Unwesen getrieben. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag in ein Autohaus in der Alten Poststraße ein und entwendeten einen vierstelligen Geldbetrag. Erst vor wenigen Tagen hatten ungebetene Gäste in einem anderen Autohaus auf der anderen Straßenseite einen Schaden von mindestens 10.000 Euro angerichtet. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten suchten zwischen Mittwochabend, gegen 20.15 Uhr, und Donnerstagfrüh, 8 Uhr, das Autohaus in der Alten Poststraße auf. Nachdem sie eine Hintertür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Betriebsräume und öffneten einen Tresor. Die Diebe gelangten auf diese Weise an Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Anschließend verließen sie den Tatort unerkannt. Insgesamt verursachten die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro.

Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Alten Poststraße festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.